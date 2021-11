Messerattacke in ICE: Polizei geht von psychischer Beeinträchtigung aus

Nachrichtenarchiv - 07.11.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Neumarkt in der Oberpfalz: Nach der blutigen Messerattacke im ICE Passau-Hamburg sind die Hintergründe der Tat weiterhin unklar. Polizei und Staatsanwaltschaft haben in einer Pressekonferenz in Neumarkt in der Oberpfalz erste Ermittlungserkentnisse mitgeteilt. Der mutmaßliche Täter soll nach einer ersten Facheinschätzung unter einer psychischen Beeinträchtigung mit Wahnvorstellungen leiden. Er soll gestern vier Menschen mit einem Messer angegriffen und verletzt haben. Nach aktuellem Ermittlungsstand ging dem Angriff kein Streit voraus. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 27-jährigen Tatverdächtigen versuchten Mord, versuchten Totschlag sowie vorsätzliche Körperverletzung vor. Laut Kripo Nürnberg gibt es keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund. Gegen den Mann wurde Unterbringungsbefehl in einer psychiatrischen Einrichtung erlassen.

Quelle: Bayern 3 Nachrichten, 07.11.2021 16:00 Uhr