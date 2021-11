Messerattacke auf Polizisten in Cannes

Nachrichtenarchiv - 08.11.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Cannes: In der südfranzösischen Stadt an der Côte d'Azur ist ein Polizist mit einem Messer angrgriffen worden. Dank seiner kugelsicheren Weste blieb der Beamte unverletzt. Der Angreifer hatte die Tür eines Polizeiwagens in Cannes aufgerissen und mehrmals auf einen Polizisten eingestochen. Anschließend versuchte er, den zweiten Polizisten im Wagen anzugreifen, wurde daraufhin angeschossen und lebensgefährlich verletzt. Es heißt, der Täter habe sich auf den Propheten berufen. Ein terroristisches Motiv sei nicht ausgeschlossen. Die Ermitlungen laufen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.11.2021 13:00 Uhr