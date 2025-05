Messerangriff am Hamburger Hauptbahnhof - Frau festgenommen

Frau greift laut Polizei in Hamburg wahllos Menschen mit Messer an: Bei der Attacke auf einem Bahnsteig des Hauptbahnhofs wurden am frühen Abend zwölf Menschen verletzt - sechs von ihnen schwer, wie die Feuerwehr mitteilte. Einsatzkräfte konnten die Tatverdächtige, eine 39-Jährige Deutsche, festnehmen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen auf Hochtouren. Es soll sich aber um eine Einzeltäterin handeln. Hinweise auf eine politische Motivation gibt es laut Polizei bei ihr nicht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.05.2025 21:00 Uhr