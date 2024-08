Messerangreifer von Moers war wohl psychisch krank

Moers: Nach den tödlichen Polizeischüssen auf einen Messerangreifer im niederrheinischen Moers haben Beamte bis tief in die Nacht hinein Spuren gesichert. Unter anderem wurde ein Einschussloch in einem Polizeiwagen entdeckt. Bekannt ist bislang, dass gestern Nachmittag ein Mann Passanten auf der Straße mit einem Messer angegriffen hat. Herbeigerufene Polizisten erschossen ihn, nachdem er mit zwei Messern auf die Uniformierten losgegangen sein soll. Einen terroristischen Hintergrund gibt es wohl nicht. Der 26-jährige Deutsche hatte in unmittelbarer Nähe gewohnt und soll den Nachbarn wegen psychischer Probleme bekannt gewesen sein.

