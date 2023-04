Messerangreifer von Duisburg soll für weiteren Todesfall verantwortlich sein

Meldungsarchiv - 27.04.2023 18:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Duisburg: Nach der Messerattacke in einem Fitnessstudio hat die DNA-Spur des Verdächtigen zu einem weiteren Tötungsdelikt geführt. Nach Angaben von Generalstaatsanwalt Heming geht es um einen 35-Jährigen, der am Osterwochenende erstochen aufgefunden worden war. Auch hier gebe nun es einen dringenden Tatverdacht gegen den 26-jährigen Syrer. Dieser soll vergangene Woche in einem Fitnessstudio vier Menschen schwer verletzt haben, einen von ihnen lebensgefährlich. Inzwischen gibt es laut Ermittlern Hinweise auf ein islamistisches Motiv des Mannes.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.04.2023 18:00 Uhr