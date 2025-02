Messerangreifer tötet 14-Jährigen im österreichischen Villach

Villach: Bei einem Messerangriff in der österreichischen Stadt sind ein 14-Jähriger getötet und fünf weitere Personen verletzt worden. Bei dem Täter handelt es sich um einen Syrer, der in Österreich eine Aufenthaltsberechtigung hatte. Der 23-jährige wurde von der Polizei festgenommen. Die Attacke hat die Migrationsdebatte in Österreich weiter angeheizt. Der Chef der regierenden ÖVP, Stocker, sagte, man müsse politisch alles tun, um solche Horrortaten in Zukunft zu verhindern. Der Vorsitzende der in Teilen rechtsextremen FPÖ, Kickl, sprach von einem "Systemversagen erster Güte".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.02.2025 07:00 Uhr