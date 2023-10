Messer-Angreifer tötet Lehrer in französischer Schule

Arras: In der nordfranzösischen Stadt hat ein Mann mit einem Messer einen Lehrer getötet. Laut Polizei drang er in eine Schule ein. Er verletzte auch einen weiteren Lehrer und eine Aufsichtsperson schwer, Schüler allerdings nicht. Der Täter habe "Allah ist groß" geschrien. Nach Angaben von Innenminister Darmanin wurde der Mann, wie auch sein Bruder, festgenommen. Die Zeitung "Le Figaro" berichtet mit Verweis auf das Innenministerium, dass die beiden aus Tschetschenien stammen sollen. Sie seien in einer Datei für radikalisierte Personen geführt worden. Seit einigen Wochen habe der Angreifer den Sicherheitsbehörden besondere Sorge bereitet. Nach der Tat teilte der Elysée-Palst mit, Präsident Macron wolle sich nach Arras begeben. Das Parlament in Paris unterbrach eine Sitzung. Die Polizei rief dazu auf, aus Respekt vor den Angehörigen der Opfer keine Bilder oder Videos online zu verbreiten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.10.2023 13:15 Uhr