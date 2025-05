Messe zur Amtseinführung von Leo XIV. hat begonnen

Rom: Bei strahlendem Sonnenschein haben die Feierlichkeiten zur Amtseinführung des neuen Papstes begonnen. Zum Auftakt der Zeremonie fuhr Leo XIV. im offenen Papa-Mobil durch die jubelnde Menge in Richtung Petersplatz. Dort wird er in Kürze die Insignien seines Amtes erhalten, den Fischerring mit seinem Namen und dem Bild des Apostel Petrus als Menschenfischer. Zudem wird ihm das Pallium umgelegt, eine Stola aus der Wolle gesegneter Lämmer, die mit Kreuzen bestickt ist. Sie symbolisiert das Joch, das der Papst als guter Hirte für die Gläubigen zu tragen hat. An der etwa zweistündigen Messe werden zahlreiche Staats- und Regierungschefs teilnehmen. Etwa 250.000 Menschen auf dem Petersplatz verfolgen zudem den Gottesdienst.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.05.2025 10:00 Uhr