Merz zeigt sich nach Besuch bei Trump hochzufrieden

Washington: Bundeskanzler Merz hat eine positive Bilanz seines Antrittsbesuches bei US-Präsident Trump im Weißen Haus gezogen. Er lobte in mehreren Interviews die positive Gesprächsatmosphäre und sprach von einer guten Grundlage für die anstehenden Gipfeltreffen der G7 und der Nato. Im Bezug auf den Zollstreit mit den USA äußerte sich Merz optimistisch. Trump sei ernsthaft an einer Einigung interessiert, so der Kanzler. Auch politische Kommentatoren werten das Treffen als harmonisch und großen Erfolg für Merz. Dieser habe direkte Kritik am US-Präsidenten vermieden, aber dennoch dessen Aussagen mitunter gekontert - zum Beispiel, als Trump den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine mit zwei prügelnden Kindern verglich, die man ihren Streit ausfechten lassen soll. An dieser Stelle hatte Merz widersprochen und darauf hingewiesen, dass die Ukraine zwar militärische Ziele in Russland attackiert, Russland aber auch zivile Einrichtungen in der Ukraine beschießt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.06.2025 08:00 Uhr