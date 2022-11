Merz wirft Scholz bei Bundeswehr-Milliarden Wortbruch vor

Nachrichtenarchiv - 23.11.2022 09:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Im Bundestag hat CDU-Chef Merz vor kurzem die Generaldebatte zum Kanzleretat eröffnet. Zunächst ging er auf den Krieg in der Ukraine ein. In diesem Zusammenhang warf Merz Bundeskanzkler Scholz Wortbruch vor. Denn entgegen der Ankündigung vom Frühjahr, wonach künftig mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung fließen sollen, würden im nächsten Jahr die Ausgaben um 300 Millionen Euro gesenkt. Außerdem sei bis heute noch keine einzige Ausschreibung und kein Auftrag ergangen im Zusammenhang mit der Neu-Ausrüstung der Bundeswehr. Und das, obwohl das dafür vorgesehene Sondervermögen schon im Frühjahr unter großem Zeitdruck verabschiedet worden sei. Merz dürfte sich auch noch zum Kompromiss beim Bürgergeld äußern, den die Ampel-Parteien und die Union nach langem Ringen gefunden haben und der im Vermittlungsausschuss heute Abend festgeklopft werden soll.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.11.2022 09:15 Uhr