Merz wirft Lauterbach Übertreibungen vor

Berlin: Der designierte CDU-Chef Merz hat an Gesundheitsminister Lauterbach appelliert, den Deutschen in der Pandemie mehr Zuversicht zu vermitteln. Im Gespräch mit "Bild online" sagte Merz wörtlich: "Niemand spricht Karl Lauterbach die Fachkompetenz ab, aber er neigt leider in gewissen Situationen zu sehr starken Übertreibungen." Aus Sicht des CDU-Politikers müsste der Gesundheitsminister mehr Hoffnung verbreiten, dass Deutschland die Pandemie irgendwann hinter sich lassen könne.

Quelle: BR24 Nachrichten, 19.12.2021 01:00 Uhr