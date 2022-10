Merz wirft Bundesregierung ideologische Energiepolitik vor

120 Menschen sterben bei Massengedränge in Seoul

Seoul: Bei Feierlichkeiten zu Halloween sind in Südkorea nach Behördenangaben mindestens 120 Menschen getötet worden. Etwa 100 Personen wurden am Abend bei einem Gedränge auf einer engen Straße in der Hauptstadt Seoul verletzt. Laut Feuerwehr kann die Zahl der Toten noch steigen, da die Situation noch unübersichtlich ist und viele der Verletzten sich in einem schlechten Zustand befinden. Mehr als 400 Rettungskräfte wurden aus anderen Städten nach Seoul entsandt, um Verletzte zu behandeln. Örtlichen Medienberichten zufolge soll es zu dem Gedränge gekommen sein, weil zahlreiche Menschen zu einer Bar eilten, in der sich angeblich eine prominente Person aufhielt. Medienberichten zufolge waren rund 100.000 Menschen wegen Halloween in Seoul unterwegs.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.10.2022 22:00 Uhr