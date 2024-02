Merz wirbt im Bundestag für Taurus-Lieferung an die Ukraine

Berlin: CDU-Chef Merz hat im Bundestag für die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine geworben. Merz warnte vor einer Beschwichtigungspolitik gegenüber dem Regime in Russland. Dadurch werde das Leben in Frieden und Freiheit bedroht. Deshalb müsse Deutschland auch künftig mehr Geld für die Verteidigung ausgeben. Für die SPD sprach der Abgeordnete Stegner von einem rhetorischen Aufrüstungswettbewerb auf Seiten der Union. Stegner kritisierte zudem, dass Forderungen nach diplomatischen Lösungen lächerlich gemacht würden. Union und Koalition haben beide Anträge zur stärkeren Unterstützung der Ukraine vorgelegt. Die Union erwähnt dabei ausdrücklich die Taurus-Marschflugkörper. Die Koalition vermeidet das, weil Kanzler Scholz noch Zweifel hat.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.02.2024 12:15 Uhr