Merz will Waffenlieferungen an Kiew nicht mehr öffentlich diskutieren

Kiew: Am Rande des Treffens in der Ukraine hat Bundeskanzler Merz ein Ende der öffentlichen Diskussion über Waffenlieferungen an Kiew gefordert. Natürlich habe die deutsche Bevölkerung Interesse an Informationen darüber, sagte Merz dem Sender n-tv. Unter seiner Führung sollen aber Debatten um konkrete Waffensysteme aus der Öffentlichkeit herausgehalten werden. Entscheidungen würden weiter im Kabinett und in Abstimmung mit den internationalen Partnern getroffen, sagte Merz auch mit Blick auf mögliche Lieferungen von Taurus-Marschflugkörpern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.05.2025 19:00 Uhr