Merz will sich nicht zu Söders Plan zur Kanzlerkandidatenkür äußern

Rosenheim: CDU-Chef Merz will den überraschenden Vorstoß von CSU-Chef Söder zur Kür des Kanzlerkandidaten der Union im Herbst 2024 nicht kommentieren. Das stellte Merz bei einem Besuch der Bundespolizei in Rosenheim klar. Söder hatte im ARD-Sommerinterview erklärt, dass er sich einen neuen Zeitplan wünsche. Die Union solle das erst nach den Wahlen in den neuen Ländern, also im Herbst entscheiden. Bisher war es die Linie von CSU und CDU, im Sommer 2024 einen Kandidaten zu küren. Auf wen die Wahl fällt, ist aber genauso unklar wie der Weg dahin. Denkbar wäre auch ein Mitgliederentscheid. Den hatte Merz selbst nicht ausgeschlossen. In der CSU-Satzung ist das aber bislang nicht vorgesehen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.08.2023 23:15 Uhr