Merz will schnell Gespräche mit SPD

Union berät über Wahlergebnisse: Kanzlerkandidat Merz will nach der gewonnenen Bundestagswahl schnell Verhandlungen mit der SPD beginnen und verweist dabei auf internationale Krisen. Knackpunkt dürfte dabei die Schuldenbremse sein. CSU-Chef Söder lobte die hohe Wahlbeteiligung von 82,5 Prozent und kündigte an, dass bei der Migrationspolitik ein neues Kapitel beginnen werde. Söder kritisierte, dass drei Direktkandidaten der CSU und 15 der CDU wegen des geänderten Wahlrechts nicht in den Bundestag einziehen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.02.2025 13:45 Uhr