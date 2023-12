Merz will Machtkampf um Kanzlerkandidatur verhindern

Berlin: Der CDU-Vorsitzende Merz will einen erneuten Machtkampf um die Kanzlerkandidatur in der Union verhindern. Er rechne nicht damit, dass es CSU-Chef Söder darauf ankommen lassen werde. Beide seien sich einig, es nicht so machen zu wollen wie vor der Bundestagswahl 2021, so Merz. Wenn es so weit sei, würden die Vorsitzenden der Schwesterparteien auf Bundes- und Landesebene gemeinsam über die Kandidatur entscheiden. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst hatte deutlich gemacht, in der Debatte mitbestimmen zu wollen. Es helfe einer Kandidatin oder einem Kandidaten, breit getragen zu sein und starken Rückenwind für den Wahlkampf zu bekommen, so der CDU-Landeschef.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.12.2023 07:00 Uhr