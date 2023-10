Merz will Leistungen für abgelehnte Asylbewerber einschränken

CDU-Chef Merz will die Gesundheitsversorgung für abgelehnte Asylbewerber deutlich später als derzeit ausweiten. Wie er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte, sollte der Anspruch auf erweiterte Leistungen für Ausreisepflichtige von derzeit 18 Monaten auf mindestens drei Jahre verlängert werden. Man dürfe keine Anreize zur Bleibe geben, wenn kein Bleiberecht in Deutschland bestehe, so Merz. Derzeit haben ausreisepflichtige Ausländer wie auch geduldete Migranten in den ersten 18 Monaten ihres Aufenthalts nur einen eingeschränkten Anspruch auf gesundheitliche Versorgung. Nach der sogenannten Wartezeit werden sie von den gesetzlichen Krankenkassen betreut und erhalten nahezu dieselben Leistungen wie gesetzlich Versicherte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.10.2023 02:00 Uhr