Merz will Frauen in der CDU stärker fördern

Nachrichtenarchiv - 18.12.2021 12:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der designierte CDU-Vorsitzende Merz will sich nach eigenen Worten besonders für Frauen stark machen. Im Interview mit dem BR sagte Merz, er wolle etwa die Vereinbarkeit von Beruf und Familie voranbringen - auch in der CDU-Bundesgeschäftsstelle. Generell wolle er Frauen in der Partei mehr fördern. Welche Politikerinnen er in die Führungsgremien der CDU beruft, sagte er nicht. Nach seinen Worten muss die CDU außerdem moderner werden, indem sie mehr digitale Formate anbietet. Merz setzt darüber hinaus auf eine gute Zusammenarbeit mit der Schwesterpartei CSU. Wörtlich sagte er im BR-Interview: "Wir haben selbst dazu beigetragen, dass wir diese Bundestagswahl so verloren haben." Deshalb wolle er sich nach seiner Bestätigung durch den Parteitag im Januar vor allem auf die Landtagswahlen im kommenden Jahr konzentrieren.

Quelle: BR24 Nachrichten, 18.12.2021 12:15 Uhr