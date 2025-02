Merz will bis Ostern stabile Regierung bilden

Berlin: Unions-Kanzlerkandidat Merz will bis Ostern eine neue Bundesregierung bilden. Das kündigte er in der "Berliner Runde" von ARD und ZDF an. Merz sagte, falls die Union nur mit einem Partner verhandeln könne, werde es leichter. Ob eine Koalition aus Union und SPD möglich ist, hängt vom Abschneiden der FDP und des BSW ab. Nach aktuellen Hochrechnungen müssen diese um den Einzug in den Bundestag bangen. Schaffen sie diesen nicht, hätten Union und SPD eine Mehrheit der Sitze im Parlament. Eine Zusammenarbeit mit der AfD schließt die Union aus. FDP-Chef Lindner hat bereits seinen Rückzug aus der Politk angekündigt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.02.2025 23:00 Uhr