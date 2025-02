Merz will bis Ostern stabile Regierung bilden

Berlin: Unions-Kanzlerkandidat Merz will nach dem Wahlsieg von CDU und CSU so schnell wie möglich eine handlungsfähige Regierung bilden. Sein Wunsch sei, damit bis spätestens Ostern fertig zu sein. Er wisse, so Merz, um die Dimension der Aufgabe, die vor ihm liege. Bundeskanzler Scholz von der SPD gestand seine Niederlage ein und gratulierte Merz zum Wahlsieg. Der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Baumann, bot der Union eine Zusammenarbeit an. Dies sei auch ohne einen Koalitionsvertrag denkbar. Inhaltlich gebe es genug Gemeinsamkeiten. Auch der Kanzlerkandidat der Grünen, Habeck, sagte, seine Partei sei bereit, sich an einer künftigen Regierung zu beteiligen.

