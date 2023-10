Merz will Ampel-Regierung 2025 ablösen

Braunschweig: CDU-Chef Merz hat den Parteinachwuchs auf einen Kampf ums Kanzleramt für die Union eingeschworen. Auf dem Deutschlandtag der Jungen Union sagte Merz mit Blick auf die jüngsten Landtagswahlverluste der SPD, dieses sozialdemokratische Jahrzehnt sei zu Ende, bevor es angefangen habe. Mit Blick auf die zweite Hälfte der Legislaturperiode und die kommende Bundestagswahl sagte Merz, man werde alle Chancen haben, diese Bundesregierung spätestens im Herbst 2025 abzulösen. Merz kündigte an, er werde "alle Kraft" hineinlegen, damit die Union zunächst die Europawahl im Juni gewinne. Kritik übte der CDU-Chef an den Grünen. Deren Weg der sogenannten Transformation mit ständiger Regulierung, mit Gängelung, mit Verboten, mit einer überbordenden Bürokratie und Gesetzgebung, gehe die Union nicht mit, so Merz.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.10.2023 13:15 Uhr