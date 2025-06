Merz wertet G7-Gipfel als Erfolg

Kananaskis: Bundeskanzler Merz hat eine positive Bilanz des G7-Gipfels in Kanada gezogen. Das Treffen sei weitaus erfolgreicher als er es am Anfang gedacht habe, sagte Merz zum Abschluss des Treffens. Er verwies auf die Einigung auf gemeinsame Positionen zum Krieg zwischen Israel und dem Iran sowie zu Themen wie Migration und Künstliche Intelligenz. Keinen Konsens gab es beim Thema Ukraine-Krieg. Er sei dennoch vorsichtig optimistisch, dass auch die USA weitere Sanktionen gegen Russland unterstützen werden, so Merz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.06.2025 05:00 Uhr