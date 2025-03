Merz: Verteidigungsausgaben werden teilweise von Schuldenbremse freigestellt

Sondierer verkünden erste Ergebnisse: Nach Beratungen mit der SPD hat CDU-Chef Merz gesagt, Deutschland und Europa müssten ihre Verteidigungsfähigkeit stärken. Dazu brauche es erhebliche Mittel. Merz kündigte an, man werde nächste Woche einen Antrag in den Bundestag einbringen. Er sieht vor, dass Investitionen in die Verteidigung teilweise von der Schuldenbremse freigestellt werden. Dies soll für Ausgaben gelten, die mehr als ein Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung liegen. Für die Verteidigung müsse der Satz gelten: "Whatever it takes".

