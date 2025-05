Merz verteidigt verstärkte Grenzkontrollen

Bundeskanzler Merz weist in Brüssel Kritik an Migrationspolitik zurück: Deutschland werde sich an EU-Recht halten. Allerdings werde an den deutschen Grenzen künftig "intensiver" kontrolliert. Bei seinem Treffen mit Nato-Generalsekretär Rutte machte sich der Kanzler dafür stark, dass sich Europa gemeinsam und effizienter als bisher Waffen beschafft.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.05.2025 19:15 Uhr