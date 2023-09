Merz verteidigt Thüringens CDU gegen Kritik

Berlin: In der Diskussion um die Verabschiedung eines Gesetzes gemeinsam mit der AfD hat CDU-Chef Merz die thüringische Landtagsfraktion seiner Partei in Schutz genommen. In einem Interview mit den Sendern ProSieben und SAT1 sagte Merz, die CDU richte sich nicht danach, wer zustimme, sondern danach, was sie in der Sache für richtig halte, und dabei bleibe es. Die CDU habe ihr Vorgehen intern sehr eng abgestimmt, auch mit allen ihren Landesverbänden. Die Position von Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther nannte Merz eine Einzelmeinung in der CDU. Günther hatte ausgeschlossen, dass seine Partei Gesetzesinitiativen ergreift, die absehbar nur mit Hilfe der AfD Aussicht auf Erfolg haben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.09.2023 16:30 Uhr