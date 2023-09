Merz verteidigt Aussagen zur Migrationspolitik

Magdeburg: CDU-Chef Merz hat seine umstrittenen Äußerungen zur Asylpolitik verteidigt. Auf dem Landesparteitag der Christdemokraten in Sachsen-Anhalt sagte Merz, man müsse zu diesem Thema auch etwas Kritisches sagen können. In einem Fernseh-Interview hatte Merz behauptet, abgelehnte Asylbewerber ließen sich in Deutschland die Zähne machen und würden Deutschen so Termine wegnehmen. Dafür hagelte es parteiübergreifend Kritik - zuletzt auch aus den eigenen Reihen. Der Vize-Chef der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft, Bäumler, forderte Merz auf, seine Worte zurückzunehmen oder auf eine Kanzlerkandidatur zu verzichten. Bäumler sprach von, so wörtlich, "Entgleisungen" des Parteichefs, die mit dem christlichen Menschenbild nicht vereinbar seien.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.09.2023 14:00 Uhr