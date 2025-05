Merz verspricht auf nordischem Gipfel intensive Zusammenarbeit

Turku: Bundeskanzler Merz trifft in Finnland skandinavische Regierungschefs. Im Zentrum der Gespräche standen bisher der Ukraine-Krieg - außerdem Energie- und Wirtschaftsfragen. In Bezug auf die Sicherung der Außengrenze Finnlands zu Russland versprach Merz deutsche Unterstützung. Wörtlich sagte er: "Die Außengrenzen Finnlands sind auch unsere Außengrenzen." Putin habe sich verkalkuliert und Europa und die Nato gestärkt statt geschwächt. Außerdem kündigte Merz an, sich mit den skandinavischen Partnern nachhaltig für einen Bürokratieabbau in der EU einzusetzen.

