Merz verlangt entschiedeneren Kampf gegen Konjukturflaute

Berlin: CDU-Chef Merz ruft die Ampel-Regierung angesichts des Nullwachstums der Wirtschaft zum Handeln auf. In der "Bild am Sonntag" mahnte Merz niedrigere Steuern sowie weniger Bürokratie an, um einen Konjunkturrückgang zu verhindern. Einen subventionierten Strompreis für energieintensive Unternehmen lehnte er ab und verlangte stattdessen Entlastungen für alle Betriebe. Die Ampel-Koalition ist in dieser Frage gespalten. Der CDU-Chef wiederholte zudem seine Kritik an der Asylpolitik der Regierung. Neben den Ukraine-Flüchtlingen habe es in diesem Jahr schon 175.000 Asylanträge gegeben. Deshalb müssten Grenzkontrollen ausgeweitet werden, so Merz.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.08.2023 04:00 Uhr