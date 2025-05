Merz und Wadephul reisen Mitte nächster Woche nach Washington

Berlin: Bundeskanzler Merz fliegt am Mittwochabend zu seinem Antrittsbesuch in die US-Hauptstadt Washington. Bei einem Gespräch und einem Mittagessen mit Präsident Trump am Tag darauf soll es um die deutsch-amerikanischen Beziehungen, den Zollstreit, den Ukraine-Krieg und den Nahost-Konflikt gehen. Das teilte ein Sprecher der Bundesregierung mit. Am Mittwoch treffen bereits Außenminister Wadephul und sein US-Kollege Rubio zusammen. Eine Belastung für die Gespräche könnte die jüngste Zollentscheidung des US-Präsidenten werden. In der Nacht hat Trump angekündigt, bestehende Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte auf 50 Prozent zu erhöhen. Gelten soll das bereits ab Mittwoch. Die EU-Kommission teilte dazu mit, man bedauere Trumps Zollankündigung zutiefst und sei zu entsprechenden Gegenmaßnahmen bereit.

