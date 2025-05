Merz und Trump wollen Handelsstreit "rasch beilegen"

Berlin: Zwei Tage nach seinem Amtsantritt hat Bundeskanzler Merz ein erstes Gespräch mit US-Präsident Trump geführt. Beide seien sich dabei einig gewesen, die Handelsstreitigkeiten rasch beilegen zu wollen, teilte die Bundesregierung nach dem etwa 30-minütigen Telefonat mit. Sie hätten zudem eine enge Zusammenarbeit mit dem Ziel einer Beendigung des Ukraine-Kriegs vereinbart, so Regierungssprecher Kornelius. Nach seinen Worten haben Merz und Trump einen engen Austausch vereinbart und wechselseitige Besuche in den USA und in Deutschland angekündigt.

