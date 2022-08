Merz und Söder pochen auf längere AKW-Laufzeit

Nachrichtenarchiv - 04.08.2022 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Essenbach bei Landshut: Nach dem Willen der Union soll der Bundestag noch im August längere Laufzeiten für die drei verbliebenen Atomkraftwerke beschließen. CSU-Chef Söder sagte bei einem Besuch des Kernkraftwerks Isar 2, Deutschland sei in einer Energie-Notlage mit einem existenziellen Gasproblem bis Mitte 2024. CDU-Chef Merz, der ihn begleitete, verwies auf die Lieferzeit neuer Brennstäbe von bis zu 15 Monaten. Ein Bundestags-Beschluss im September käme laut Merz deshalb spät, an Weihnachten zu spät. Union und FDP wollen einen Weiterbetrieb der Atomkraftwerke für mehrere Jahre, die Grünen - wenn überhaupt - höchstens für ein paar Monate. Bundeskanzler Scholz hatte sich zuletzt offen für längere Laufzeiten gezeigt. Er hält dies für sinnvoll, da der Ausbau der Windenergie insbesondere in Bayern sehr langsam vorangekommen sei, so Scholz.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.08.2022 18:15 Uhr