Merz und Söder kritisieren Berliner Regierung nach Silvesterkrawallen

Berlin: Nach den Krawallen an Silvester haben die Vorsitzenden beider Unionsparteien der Regierung der Hauptstadt vorgeworfen, eine Mitschuld daran zu tragen. CDU-Chef Merz sagte dem "Münchner Merkur", die Chaoten, von denen viele einen Migrationshintergrund hätten, forderten mit ihrer Randale den Staat heraus, den sie verachteten. Das Land Berlin werde damit nicht fertig, weil der Senat aus politischen Motiven seit Jahren die Rechte und Einsatzmöglichkeiten der Polizei begrenze, so Merz. CSU-Chef Söder nannte Berlin eine "Chaos-Stadt". Das beginne bei der Politik, die weder Wahlen organisieren könne, noch die Sicherheit ihrer Bürger garantiere. Die Berliner Polizei sei unterfinanziert und werde von der rot-rot-grünen Mehrheit im Abgeordnetenhaus im Stich gelassen, so Söder.

