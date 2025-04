Merz und Söder geben Unions-Minister bekannt

Berlin: CDU und CSU wollen heute ihre Minister für die künftige Bundesregierung vorstellen. Medien berichten, der CDU-Politiker Wadephul solle Außenminister werden, CSU-Landesgruppenchef Dobrindt wird als Innenminister genannt. Die frühere CDU-Abgeordnete Reiche ist für das Wirtschafts-Ressort im Gespräch. Außerdem entscheidet heute ein kleiner Parteitag der CDU über den Koalitionsvertrag für die geplante schwarz-rote Bundesregierung. In München tagt am Vormittag der CSU-Vorstand. Danach will Parteichef Söder vor die Presse treten und die Namen der drei CSU-Kabinettsmitglieder nennen.

