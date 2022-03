Merz und Scholz liefern sich Schlagabtausch im Bundestag

Nachrichtenarchiv - 23.03.2022 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin. Im Bundestag hat der zweite Tag der Haushaltsdebatte begonnen. Zum Auftakt ging es unter anderem um das geplante 100 Milliarden-Euro-Sonderpaket für die Bundeswehr. Als Oppositionsführer erklärte Unionsfraktionschef Merz, die Bundeswehr brauche Hilfe, und deshalb seien CDU und CSU grundätzlich für einen Sonderetat. Merz betonte aber, es müsse genau festgelegt werden, dass das Geld ausschließlich der Bundeswehr zugute kommt und wie die Schulden getilgt werden. Sonst könne die Union der nötigen Grundgesetzänderung nicht zustimmen. Bundeskanzler Scholz betonte in seiner Rede, dass Deutschland seinen Beitrag zur Verteidigung innerhalb der Nato leisten wolle. Er bot Merz an, über die Ausgestaltung des Sondervermögens zu reden und dankte der Union für ihre grundsätzliche Unterstützung. Scholz betonte, die Investitionen in die Bundeswehr gefährdeten weder die Klimaziele, noch die Sozialsysteme.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.03.2022 09:45 Uhr