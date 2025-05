Merz und Pistorius stellen Litauenbrigade in den Dienst

Vilnius: Kanzler Merz und Verteidigungsminister Pistorius reisen heute nach Litauen, um dort eine Panzerbrigade der Bundeswehr in den Dienst zu stellen. Bei der Zeremonie in der Hauptstadt Vilnius sollen rund 800 deutsche Soldaten antreten. Im Gegensatz zu den bisherigen Auslandseinsätzen der Bundeswehr sollen in Litauen dauerhaft Männer und Frauen stationiert werden, um die NATO-Ostflanke zu schützen. Vorgesehen sind bis zu 5.000 Soldaten. Die Brigade soll bis 2027 voll einsatzfähig sein.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.05.2025 04:00 Uhr