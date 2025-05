Merz und Pistorius besuchen Panzerbrigade in Litauen

Bundeskanzler Merz und Verteidigungsminister Pistorius haben am so genannten "Aufstellungsappell" der deutschen Brigade in Litauen teilgenommen. In dem baltischen Staat sollen künftig rund 4.800 Bundeswehrsoldaten ihren Dienst verrichten und die NATO-Ostflanke stärken. Bei einem Treffen mit Staatspräsident Nauseda versprach Bundeskanzler Merz, die Litauerinnen und Litauer könnten sich auf Deutschland verlassen. Man sei entschlossen, das Bündnisgebiet gegen jede Aggression zu verteidigen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.05.2025 12:45 Uhr