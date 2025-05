Merz und Pistorius besuchen Panzerbrigade in Litauen

In der litauischen Haupstadt Vilnius stellen Bundeskanzler Merz und Verteidigungsminister Pistorius heute eine Panzerbrigade der Bundeswehr offiziell in Dienst. Anders als bei den bisherigen Auslandseinsätzen der Bundeswehr sollen in Litauen jetzt dauerhaft Truppen stationiert werden. Die Brigade soll bis 2027 voll einsatzfähig sein.

