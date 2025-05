Merz und Macron vereinbaren vertiefte Zusammenarbeit

Deutschland und Frankreich wollen in Verteidigungspolitik enger zusammenarbeiten: Bundeskanzler Merz kündigte bei seinem Antrittsbesuch beim französischen Präsidenten Macron in Paris an, die Sicherheits- und Verteidigungsfähigkeit Europas auszubauen. Außerdem will er mit Frankreich und Großbritannien schnell über die künftige atomare Abschreckung in Europa sprechen.

