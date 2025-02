Merz und Klingbeil treffen sich zu ersten Gesprächen

Berlin: Einen Tag nach der Bundestagwahl hat Unions-Kanzlerkandidat Merz mit der Suche nach einem Koalitionspartner begonnen. Er traf sich mit SPD-Chef Klingbeil zu ersten Gesprächen. Merz äußerte sich zuversichtlich, dass sich die Union schnell mit der SPD auf Koalitionsverhandlungen verständigen werde. Auch CSU-Chef Söder zeigte sich am Abend im ARD-Brennpunkt optimistisch, dass Union und SPD zusammenfinden werden. SPD-Chef Klingbeil äußerte sich in der selben Sendung zurückhaltender. Er sagte, die SPD wolle nicht zwingend in eine Regierung.

