Merz trifft sich mit Macron im Élysée-Palast

Paris: CDU-Chef Merz und Frankreichs Präsident Macron haben sich am Abend zu einem Gespräch im Élysée-Palast getroffen. Beide hätten sich in der dreistündigen Unterredung willens gezeigt, ein neues Kapitel in der deutsch-französischen Beziehungen auszuschlagen, teilte die Union mit. Details aus dem Gespräch wurden nicht bekannt. Von Seiten der Union hieß es lediglich, das Treffen habe in freundschaftlicher Atmosphäre stattgefunden. Die französische Regierung äußerte sich dazu nicht. Angesichts des US-Kurswechselns in der Ukraine-Politik unter Präsident Trump dürfte es in Paris aber wohl auch um die europäische Verteidigung gegangen sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.02.2025 02:00 Uhr