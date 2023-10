Merz stellt Bedingungen für Zusammenarbeit in der Migrationspolitik

Hürth: CDU-Chef Merz hat eine Zusammenarbeit mit der Bundesregierung in der Migrationspolitik an Bedingungen geknüpft. Beim Landesparteitag der NRW-CDU sagte Merz, man werde nur zustimmen, wenn es eine einigermaßen sichere Gewähr dafür gebe, dass im nächsten Jahr die Zahlen deutlich nach unten gehen. Dabei kritisierte Merz den jüngsten Kabinettsbeschluss zur Migration als unzureichend. Im Gesetzesentwurf sei zu lesen, dass mit dem Gesetz bis zu 960 zusätzliche Abschiebungen pro Jahr ermöglicht werden könnten, sagte Merz. Derzeit habe man aber bereits rund 1.000 Abschiebungen pro MONAT, so der CDU-Chef weiter.

