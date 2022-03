Merz stellt Bedingungen für Bundeswehr-Sondervermögen

Nachrichtenarchiv - 23.03.2022 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Union will dem geplanten Bundeswehr-Sondervermögen nur unter bestimmten Voraussetzungen zustimmen. Der Oppositionsführer im Bundestag, Merz, verlangte insbesondere, dass aus dem regulären Bundeshaushalt dauerhaft mindestens zwei Prozent des Brutto-Inlandsprodukts in den Wehretat fließen müssten. In der Generaldebatte des Parlaments sagte der Unions-Fraktionschef, zudem müsse im voraus in einem verbindlichen Wirtschaftsplan festgelegt werden, welche Anschaffungen finanziert werden sollen. Merz mahnte dazu auch eine Reform des Beschaffungswesens der Bundeswehr an. Wegen der Unionsforderungen warf SPD-Chef Klingbeil Merz im Anschluss taktische Spielchen vor.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.03.2022 12:45 Uhr