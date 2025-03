Merz spricht mit NATO-Generalsekretär über Verteidigung

Brüssel: Morgen beginnt in der belgischen Hauptstadt ein Sondergipfel der EU. Dort wollen die europäischen Staats- und Regierungschefs eine Antwort finden auf die Kehrtwende von US-Präsident Trump in der Ukraine-Politik. Konkret wird es darum gehen, wie die EU die Ausgaben für die Verteidigung des angegriffenen Landes erhöhen kann. Mehr Investitionen in die europäische Verteidigung haben der voraussichtlich künftige Bundeskanzler Merz und NATO-Generalsekretär Rutte gefordert. Und der französische Präsident Macron erwägt, verbündete Länder unter den Schutz der französischen Atomwaffen zu stellen. Das sagte er am Abend in einer Fernsehansprache.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 05.03.2025 23:00 Uhr