Berlin: Der Finanzexperte Friedrich Merz soll neuer CDU-Chef werden. Bei einem Mitgliederentscheid bekam er eine absolute Mehrheit. Merz dankte seinen Mitbewerbern Norbert Röttgen und Helge Braun. Das Miteinander der vergangenen Wochen habe der Partei gut getan. Der 66-Jährige versprach ein Vorsitzender für alle zu sein und zu zeigen, dass die CDU auch als Volkspartei einen Platz gebe. CSU-Chef Söder sieht in Merz einen starken Parteichef. Er erwarte eine gute Zusammenarbeit, so Söder. An der Befragung beteiligten sich rund Zwei Drittel der Mitglieder. Offiziell wird der Nachfolger von Armin Laschet auf einem Parteitag Ende Januar gewählt. Es gilt aber als sicher, dass die Delegierten dem Votum der Basis folgen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.12.2021 18:00 Uhr