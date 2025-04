Merz sieht durch Trumps Zollpolitik Gefahr einer Finanzkrise

Berlin: Der designierte Kanzler Merz ist mit der Zollpolitik von US-Präsident Trump hart ins Gericht gegangen. Der CDU-Chef sagte "Handelsblatt Online" wörtlich: "Trump erhöht das Risiko, dass die nächste Finanzkrise schneller kommt als erwartet." Merz zielt darauf ab, dass Trump mit seiner Zollpolitik international verflochtete Produktionsketten und Geschäftsbeziehungen durcheinander bringt. Die Globalisierung sei in ihren Grundfesten erschüttert, so der CDU-Chef. Und das treffe Deutschland wie kaum ein anderes Land. Er verlangte, dass die Europäische Union gegenüber Washington geschlossen auftritt. Zitat: "Nur so können wir uns Respekt verschaffen." US-Präsident Trump hatte gegen die EU zunächst zusätzliche Zölle in Höhe von 20 Prozent verhängt. Nachdem diese auf umfangreiche Vergeltungsmaßnahmen verzichtete hatte, schob er die Zölle dann aber um drei Monate auf. Heute reist EU-Handelskommissar Sefcovic zu Gesprächen nach Washington.

