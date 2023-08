Berlin: CDU-Chef Merz sieht Deutschland vor großen Herausforderungen. Das hat er im ARD-Sommerinterview deutlich gemacht und die Bevölkerung auf schwierige Zeiten eingestimmt. Den Wohlstand des Landes werde man nicht mit weniger Arbeit, sondern nur mit mehr Anstrengungen lösen können, so Merz. Er kritisierte die Migrationspolitik der Ampel-Koalition. Deutschland sei ein aufnahmebereites Land. Es gebe aber Grenzen, vor allem dann, wenn die illegale Migration nach Deutschland derart zunehme, wie es in diesem Jahr geschehen sei. Laut Merz wird das Grundrecht auf Asyl sehr stark missbräuchlich in Anspruch genommen. Darüber müsse es eine Diskussion geben. Merz fordert stärkere Kontrollen an den Grenzen Deutschlands.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.08.2023 16:00 Uhr