Merz setzt für Einbürgerung Bekenntnis zu Israel voraus

Berlin: Geht es nach CDU-Chef Merz, dann sollen Menschen in Deutschland nur dann eingebürgert werden, wenn sie das Existenzrecht Israels anerkennen. Im ZDF sagte Merz am Abend, die Union wolle erst Integration und dann Einbürgerung, anders als die Ampel-Regierung. Zu den Voraussetzungen müsse eine feste Vereinbarung gehören, sich zur Sicherheit Israels zu bekennen, die schließlich deutsche Staatsräson sei. Wörtlich sagte Merz: "Wer das nicht unterschreibt, hat in Deutschland nichts zu suchen."

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.10.2023 01:00 Uhr