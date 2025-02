Merz schließ erneut jede Zusammenarbeit mit AfD aus

Nürnberg: Auf dem CSU-Parteitag hat Unions-Kanzlerkandidat Merz ein weiteres Mal jegliche Form der Zusammenarbeit mit der AfD ausgeschlossen. Merz, der in Nürnberg als Gastredner auftrat,sagte, die Union würde sonst das Land verraten. Die CDU stehe in der Tradition der großen politischen Entscheidungen für die Westbindung, für die Europäische Union, für den Euro und für die Nato, so Merz. Die AfD stelle all das im Grundsatz infrage, und - so Merz wörtlich - "sie wollen ihr Heil und ihren Frieden auf dem Schoß von Putin finden". CSU-Chef Söder erklärte mit Blick auf die AfD, seine Partei sei Schutzwall und Brandmauer. Der bayerische Ministerpräsident schloss auch wieder eine Zusammenarbeit mit den Grünen aus. Wenn es um eine wirksame und nachhaltige Begrenzung der Migration gehe, würden diese kein Partner sein.

