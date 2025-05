Merz sagt Ukraine Hilfe bei Beschaffung weitreichender Waffen zu

Deutschland will der Ukraine helfen, weitere Waffenysteme zu beschaffen: Bundeskanzler Merz betonte nach seinem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Berlin, es werde dabei keine Reichweitenbeschränkung geben. Ermöglicht werden soll auch eine gemeinsame Produktion, damit sich die Ukraine Kiew erfolgreich verteidigen kann - auch durch Angriffe auf Ziele in Russland. Die Ukraine soll weitere Militärhilfen im Wert von fünf Milliarden Euro erhalten. Selenskjy betonte, Moskau spiele auf Zeit. Für den russischen Präsidenten soll es nach seinen Worten schmerzhaft werden, den Krieg zu verlängern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.05.2025 16:15 Uhr